Döner für 1,50 Euro beim tür­ki­schen Im­biss, ein Zuc­chi­niome­lette für 6 Euro in der „Pa­ni­no­te­ca Bar Wall Street“ oder pseu­doi­ta­lie­ni­sche Zu­mu­tun­gen bei der US-Ket­te Do­mi­no's Piz­za: Ales­san­dro Foti (57), Chef der Fine­co-Bank, hat es nicht leicht, wenn er mit­tags in der Nähe sei­ner Mai­län­der Zen­tra­le stan­des­ge­mäß es­sen ge­hen will. Der vier­stö­cki­ge Bau aus beige ver­putz­tem Be­ton liegt zwi­schen Pe­rü­cken­lä­den und Ein-Euro-Märk­ten im Bahn­hofs­vier­tel. Um die Spe­sen­tem­pel in der In­nen­stadt zu er­rei­chen, müss­te Foti eine Vier­tel­stun­de gen Sü­den stram­peln. Der CEO ist auch an die­sem son­ni­gen Spät­som­mer­tag Mit­te Sep­tem­ber wie­der mit dem Rad von sei­ner Hei­mat­stadt Pa­via ins Büro ge­fah­ren, im­mer­hin fast eine Ma­ra­thon­dis­tanz. „Das sind schon 80 Ki­lo­me­ter, hin und zu­rück – aber die Stre­cke ist ja flach“, sagt Foti.