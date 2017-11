In 4000 Me­tern Höhe, ir­gend­wo in den pe­rua­ni­schen An­den, kam An­dre­as Thümm­ler (47) im Sep­tem­ber 2016 die Ein­sicht, dass es so nicht wei­ter­ge­hen kann in sei­nem ir­ren Le­ben. Denn das lief all­mäh­lich völ­lig aus dem Ru­der. Deal, Par­ty, Deal, Par­ty: Der ner­ven­zeh­ren­de Zwei­klang hat­te den In­vest­ment­ban­ker nach fast 20 Jah­ren er­schöpft.