Der Weg von Diet­rich Ma­te­schit­z' im­po­san­ter Flug­zeug- und Renn­wa­gen­samm­lung am Salz­bur­ger Flug­ha­fen zu sei­nem Bau­ern­haus in Thal­gau führt vor­bei an saf­ti­gen Wie­sen, auf de­nen Kühe und Kälb­chen wei­den. Kurz vor dem Do­mi­zil des Ober­bul­len warnt ein Schild vor dem Vieh­trieb. Ein paar Hun­dert Me­ter wei­ter er­streckt sich ein klei­nes Wäld­chen, das den Blick über den ma­le­ri­schen Fuschl­see frei­gibt. Un­weit da­von ra­gen zwei glä­ser­ne Vul­ka­ne auf, die Fir­men­zen­tra­le von Red Bull.