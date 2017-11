Daheim an der Wall Street lie­gen un­ge­müt­li­che Mo­na­te hin­ter Lloyd Blank­fein. Gold­man Sachs lie­fer­te ei­ni­ge un­in­spi­rier­te Quar­ta­le ab, der CEO und Chair­man wirkt bis­wei­len ge­ra­de­zu rat­los. Sein Trip nach Ger­ma­ny er­scheint da wie eine Er­ho­lungs­kur: Ihm flie­gen die deut­schen Fi­nanz­markt­her­zen zu, seit er be­kannt ge­ben ließ, dass Gold­man mit dem Brex­it vie­le Jobs von Lon­don nach Frank­furt ver­la­gern will. Nach dem In­ter­view in der Deutsch­land-Zen­tra­le wird er twit­tern: „Ge­ra­de Frank­furt ver­las­sen. Groß­ar­ti­ge Ge­sprä­che (...), ich habe es ge­nos­sen.“ Das war, zu­min­dest nach der ers­ten Hälf­te des In­ter­views, so nicht zu er­war­ten.