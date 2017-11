Der gan­ze Ärger be­gann mit ei­ner Idee für eine ham­mer­har­te Schlag­zei­le, die kon­spi­ra­tiv in klei­nem Kreis ver­brei­tet wur­de: Mer­ce­des über­nimmt Audi. Hin­ter den Deck­na­men ei­ner als „strict­ly pri­va­te and con­fi­den­ti­al“ aus­ge­wie­se­nen Kom­man­do­sa­che ("Pro­ject Cot­ta­ge") ver­birgt sich der Vor­schlag des hier­zu­lan­de sehr lan­ge sehr un­auf­fäl­li­gen fin­ni­schen En­er­gie­kon­zerns For­tum. Er tarnt sich in dem Pa­pier als Mer­ce­des und kauft BMW (vul­go: Eon) zu­nächst den 47-Pro­zent-An­teil an Audi (die Kraft­werks­be­tei­li­gung Uni­per) ab. Um an­schlie­ßend die Fir­ma mehr­heit­lich zu über­neh­men.