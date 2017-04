Im Früh­herbst 1985 en­de­te ab­rupt und für lan­ge Zeit das pral­le Le­ben der 25-jäh­ri­gen Ba­bet­te Schön­bohm. Die par­ty­er­prob­te Rhein­län­de­rin ehe­lich­te da­mals Bert­hold Al­brecht, den jün­ge­ren Sohn des Aldi-Nord-Pa­tri­ar­chen Theo Al­brecht se­ni­or. Sie lieb­te ih­ren Mann – zu­dem er­hoff­te sich die jun­ge Frau von der Ein­hei­rat in eine der reichs­ten Fa­mi­li­en Deutsch­lands ein un­be­schwer­tes Da­sein im Lu­xus. Doch es kam ganz an­ders.

Die heu­te 89-jäh­ri­ge, streng ka­tho­li­sche Cil­ly Al­brecht leg­te fest, was ein Fa­mi­li­en­mit­glied zu tun und was es zu las­sen hat­te. Ihre Söh­ne Bert­hold und Theo ju­ni­or wa­ren es von Kind an ge­wohnt, sich zu fü­gen, Ba­bet­te muss­te den Ge­hor­sam erst leid­voll er­ler­nen.