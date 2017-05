Unge­wohnt zu­gäng­lich, ja ge­ra­de­zu nah­bar er­le­ben Tei­le der BASF-Be­leg­schaft in die­sen Ta­gen ih­ren obers­ten Chef. So ver­brach­te Kurt Bock (58) – im Lud­wigs­ha­fe­ner Stamm­werk bis­lang für die Mas­se der Be­schäf­tig­ten so gut wie un­sicht­bar – vor we­ni­gen Wo­chen ei­nen gan­zen hal­ben Tag mit rund 400 Ani­li­nern. Die schei­den­de BASF-Vor­stands­frau Mar­g­ret Sucka­le (62) hat­te ihn dazu ge­bracht, in grö­ße­rer Run­de über Le­bens- und Ar­beits­mo­del­le zu dis­ku­tie­ren. Mit da­bei Sig­rid Ni­kut­ta (48), die Che­fin der Ber­li­ner Ver­kehrs­be­trie­be. Sie hat fünf Kin­der, ihr Mann über­nimmt den häus­li­chen Part.