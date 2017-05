Es war ei­ner der fröh­li­che­ren Mo­men­te in der Amts­zeit von Deut­sche-Bank-Chef John Cryan (56): Eine Base­ball-Kap­pe mit auf­ge­druck­ter „3“ auf dem Haupt, trat der Bri­te im Sep­tem­ber 2015 vor die Be­leg­schaft, um das drit­te Jahr der Fu­si­on von Pri­vat­ban­kern und Fonds­ma­na­gern des Kon­zerns zur Deut­sche As­set & Wealth Ma­nage­ment zu fei­ern. Wort­reich pries Cryan den Zu­sam­men­schluss als Er­folg, be­zeich­ne­te den Ge­schäfts­be­reich als „star­ke Säu­le“ des Hau­ses und lob­te Spar­ten­chef Mi­che­le Fais­so­la (49) an sei­ner Sei­te, eben­falls mit Schirm­müt­ze ver­klei­det. Nur ei­nen Mo­nat spä­ter ent­ließ Cryan eben die­sen Fais­so­la und ver­kün­de­te, dass die Spar­te Wealth- und As­set-Ma­nage­ment wie­der auf­ge­spal­ten wer­den sol­le.

Die Tei­lung ist in­zwi­schen er­le­digt, nun stellt sich her­aus, dass die Deut­sche As­set Ma­nage­ment (DeAM) of­fen­bar doch kei­ne so wich­ti­ge Säu­le des Kon­zerns mehr ist. Die Ver­mö­gens­ver­wal­tung soll in­ner­halb der nächs­ten 24 Mo­na­te an die Bör­se ge­hen. Der an­ge­peil­te Ver­kauf ei­nes Vier­tels der Ak­ti­en ist die neu­es­te Vol­te in der stra­te­gi­schen Irr­fahrt des Kon­zerns und sei­ner Ver­mö­gens­ver­wal­tung, die in Deutsch­land mit ih­rer Mar­ke DWS be­kannt ist.