Als Daim­lers Fi­nanz­chef Bodo Ueb­ber (58) an die­sem Mitt­woch Mit­te Ja­nu­ar im lan­ge ge­plan­ten Vor­stands­work­shop vor­trägt, geht es um die Zu­kunft sei­nes Ar­beit­ge­bers. Und um die sei­ne, auch wenn er dar­über erst mal kein Wort ver­liert. Das Pro­jekt, das der CFO vor­stellt, klingt tech­nisch: den Um­bau der Daim­ler AG in drei Ak­ti­en­ge­sell­schaf­ten für Pkw, Trucks und Fi­nan­ci­al Ser­vices.

Bei den Vor­stands­kol­le­gen stößt der Vor­schlag dann eben­falls auf Skep­sis. Per­so­na­ler Wil­fried Porth (58) will nicht recht. Er fürch­te ei­nen Macht­ver­lust, ver­mu­ten an­de­re. Sei­ne Mit­ar­bei­ter wird Porth spä­ter be­ru­hi­gen, durch die neue Struk­tur än­de­re sich für sie nichts. Auch Re­na­ta Jun­go Brüng­ger (56) gibt sich dis­tan­ziert. Sie will ei­gent­lich ihr kom­plet­tes Com­p­li­an­ce-Team in die Zen­tra­le mit­neh­men, müss­te dann in den Spar­ten neue Stä­be schaf­fen. Und nicht spa­ren.