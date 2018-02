HA­RALD KRÜGER Es ist viel pas­siert. Auch vie­les, mit dem ich so nicht ge­rech­net habe. Die Welt ist vo­la­ti­ler ge­wor­den. Die deut­sche Au­to­in­dus­trie sorgt für Hun­dert­tau­sen­de Ar­beits­plät­ze, sie in­ves­tiert Mil­li­ar­den Euro in In­no­va­tio­nen und steht doch am Pran­ger. Trotz­dem bin ich ins­ge­samt zu­frie­den.