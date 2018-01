Der Daim­ler-CEO ist 2017 zum ers­ten Mal zur „South by Sou­thwest“ (SXSW) ge­reist, der wohl be­kann­tes­ten Tech- und Zu­kunfts­kon­fe­renz der Welt. Zet­sche hat vor zwei Jah­ren erst da­von ge­hört. Da­für ist er jetzt all in – Daim­ler hat ein ei­ge­nes Haus in Aus­tin ge­mie­tet und die Aus­rich­tung ei­nes SXSW-Ab­le­gers in Frank­furt ver­kün­det. In Stutt­gart ver­steht man sich mitt­ler­wei­le als Tech­kon­zern, Zet­sche wird Goog­le in ei­ner Rede – ganz auf Au­gen­hö­he – „Fre­ne­my“ nen­nen, Freund und Feind zu­gleich. Da­bei trägt er die neu­en Boots, in Te­xas ist Die­ter der Kö­nig des Non­kon­for­mis­mus. Yee­ha!