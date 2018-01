Ein Mor­gen im No­vem­ber, Dver­se Me­dia-Kon­fe­renz in Ber­lin. In der Lan­des­ver­tre­tung Ba­den-Würt­tem­berg wol­len rund 100 Frau­en und ei­ni­ge Män­ner ei­nen Tag lang dar­über nach­den­ken, wie mehr Frau­en in Füh­rungs­po­si­tio­nen von Wirt­schaft und Me­di­en ge­lan­gen kön­nen. Es geht, wie im­mer bei sol­chen Ver­an­stal­tun­gen, um schier über­mäch­ti­ge Hin­der­nis­se: die Ste­reo­ty­pe in den Köp­fen, män­ner­ge­präg­te Fir­men­kul­tu­ren, igno­ran­te Chefs.