Der Ab­gang ei­nes Top­ma­na­gers, zu­mal, wenn er vor­zei­tig pas­siert, ist ein hoch­kom­ple­xer ar­beits- und ge­sell­schafts­recht­li­cher Vor­gang, der viel­fach in der Bin­se des ge­gen­sei­ti­gen Ein­ver­neh­mens auf­taucht. So auch im Fall des Tho­mas Ebe­ling (59), der noch bis 22. Fe­bru­ar als Chef des Me­di­en­un­ter­neh­mens Pro­Sie­ben­Sat.1 im Ma­na­ger­pro­gramm­heft steht. Sein Aus­schei­den, mehr als ein Jahr vor Ver­trags­en­de, wur­de Ende No­vem­ber ver­kün­det, in ge­gen­sei­ti­gem ... Sie wis­sen schon.

In Wahr­heit schei­ter­te der Mann, des­sen Vita ein Di­plom im Fach Psy­cho­lo­gie schmückt, vor al­lem an sich selbst. So er­folg­reich er zu Be­ginn sei­nes Wir­kens auch war: Ebe­ling über­schätz­te sich, frus­trier­te die Ak­tio­nä­re, sprang mit sei­nen Mit­ar­bei­tern rüde um und be­lei­dig­te zum Sen­de­schluss auch noch die Kun­den ("fett­lei­big, arm"). Als sein Weg­gang pu­blik wur­de, ging ein Auf­at­men durch den Fir­men­sitz in Un­ter­föh­ring, das sich bis an den Al­pen­rand ver­wir­bel­te. Bör­sia­ner be­ju­bel­ten die Nach­richt mit ei­nem Kurs­plus von in der Spit­ze 5 Pro­zent.