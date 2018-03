Po­fal­las Auf­tritt bei ei­nem Bahn-Kon­gress Ende Ja­nu­ar in Ber­lin hat­te Sym­bol­kraft. Der ehe­ma­li­ge Kopf des Kanz­ler­amts und heu­ti­ge Netz­vor­stand der Deut­schen Bahn (DB) er­wähn­te in sei­nem Vor­trag nur ein­mal die Kun­den, aber sechs Mi­nis­te­ri­en, die das di­gi­ta­le Gleis be­glückt. Rhe­to­risch steht es also 6 : 1 für den Staats­ap­pa­rat – ein ziem­lich zu­tref­fen­des Bild der ak­tu­el­len Kräf­te­ver­hält­nis­se bei der Bahn.