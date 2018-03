Als im Juni 2017 ein schwe­res Un­wet­ter über Ber­lin her­ein­bricht, müs­sen die Mit­ar­bei­ter des Kar­ten­diens­tes Here nicht aus dem Fens­ter schau­en, um zu se­hen, wie sich die Haupt­stadt ver­fins­tert. Drau­ßen schal­ten die Au­to­fah­rer Stadt­vier­tel nach Stadt­vier­tel ihre Schei­ben­wi­scher und Schein­wer­fer an, in Echt­zeit wer­den die Da­ten ins Here-Büro in der In­va­li­den­stra­ße über­tra­gen. So kön­nen die Here-Leu­te ge­nau be­ob­ach­ten, wie und wo Ber­lin über­flu­tet wird.