Schnee­be­deck­te Ber­ge spie­geln sich auf dem Was­ser. „Ein See, ein Schloss und ganz viel Ge­nuss! Er­le­ben Sie Ur­laub von sei­ner schöns­ten Sei­te im idyl­li­schen Fe­ri­en­ort Matt­see“, wirbt der ört­li­che Tou­ris­mus­ver­band nicht weit von Salz­burg. Doch Pe­ter Ma­eg­de­frau ist nicht we­gen der Schön­heit hier, er muss sich wa­schen. Es ist De­zem­ber 2015, das Was­ser drei Grad kalt. Was Ma­eg­de­frau noch be­sitzt, fährt er in ei­nem Audi A6 Kom­bi mit sich her­um. Wenn ihm Freun­de ge­ra­de kei­ne Blei­be bie­ten oder Geld lei­hen, lebt er in der klapp­ri­gen Kis­te mit 350 000 Ki­lo­me­tern auf dem Ta­cho.