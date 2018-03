Es war der fünf­te Tag. Gott schuf alle Ar­ten von gro­ßen See­tie­ren und an­de­ren Le­be­we­sen, von de­nen das Was­ser wim­melt, und alle Ar­ten von ge­fie­der­ten Vö­geln. Gott sah, dass es gut war. Dann kam Erich Wes­jo­hann – und sah, da geht noch was. Sei­ne Hüh­ner le­gen fast je­den Tag ein Ei, Hähn­chen wach­sen in 32 Ta­gen zur Schlachtrei­fe, Lach­se, Fo­rel­len und Bar­sche rei­fen in Aqua­kul­tur zu enor­mer Grö­ße. Wes­jo­hann, ein un­auf­fäl­li­ger Herr von 72 Jah­ren, hat ein Ge­schäft dar­aus ge­macht, Nutz­tie­re zu op­ti­mie­ren. Er herrscht über de­ren Gen­pool, welt­weit. Und be­stimmt, wie und wie lan­ge sei­ne Ge­schöp­fe le­ben.