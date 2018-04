Li Shu­fu (54), Ei­gen­tü­mer und Chef des Au­to­bau­ers Ge­ely, ist von schmäch­ti­ger Ge­stalt, aber an Selbst­be­wusst­sein kaum zu über­tref­fen. Der Chi­ne­se hat­te sich seit Län­ge­rem in den Kopf ge­setzt, mit sei­ner deut­schen Lieb­lings­mar­ke Daim­ler eine Part­ner­schaft ein­zu­ge­hen. Die Stutt­gar­ter, so Lis ers­ter Vor­stoß, könn­ten ihm doch qua Ka­pi­tal­er­hö­hung ei­nen preis­güns­ti­gen Ein­stieg er­mög­li­chen.