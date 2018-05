Abends lud der Prä­si­dent die Bos­se zum Din­ner, die Tisch­re­de hielt er auf Eng­lisch. Ge­ta­felt wur­de in der 120 Me­ter lan­gen Ga­le­rie des Ba­tail­les, an de­ren Wän­den rie­si­ge Ölbil­der hän­gen, die an Frank­reichs his­to­ri­sche Sie­ge er­in­nern. Ma­cron(40) ist ein Meis­ter der Sym­bo­le: Na­po­le­ons Ka­no­nen don­nern für „French Tech“.

Choo­se Fran­ce – fast kein Tag ver­geht, an dem Ma­cron nicht in die­ser Mis­si­on un­ter­wegs ist. Auf dem all­jähr­li­chen deutsch-fran­zö­si­schen CEO-Gip­fel im Sep­tem­ber in Evi­an plä­dier­te er für mehr Wett­be­werbs­fä­hig­keit, sprach kun­dig über Di­gi­ta­li­sie­rung, rüt­tel­te am Tabu der EU-Agrar­po­li­tik und er­läu­ter­te sei­ne Steu­er­re­form. Die sieht eine Flat­rate von 30 Pro­zent auf Ka­pi­tal­ein­kom­men vor, die Ver­mö­gen­steu­er wird weit­ge­hend ab­ge­schafft. Und die Kör­per­schaft­steu­er soll bis 2022 von 33 auf 25 Pro­zent sin­ken.