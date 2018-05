In der Stra­te­gie­ab­tei­lung des Kon­zerns (die heu­te „Di­gi­tal Trans­for­ma­ti­on Of­fice“ heißt) darf er sich qua Job­de­fi­ni­ti­on für al­les in­ter­es­sie­ren, was neu und dis­rup­tiv ist, ob In­dus­trie 4.0, Cloud-Com­pu­ting oder Big Data Ana­ly­tics. 2017 spür­te er per Di­gi­tal Chal­len­ge ex­ter­ne Ent­wick­ler auf, die nun für die Pkw-Spar­te Apps er­ar­bei­ten. Zu­vor ent­warf er Sze­na­ri­en für das Jahr 2025. Mäus­ling schätzt an sei­nem Ar­beit­ge­ber „die The­men­viel­falt“, mit der er un­ter­wegs ist. „Die Brei­te un­se­res Ge­schäfts macht uns so schnell kei­ner nach.“ Der Wech­sel in ein jun­ges Grün­der­un­ter­neh­men ist für ihn kei­ne Op­ti­on.