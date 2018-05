Der Tag in Da­vos en­det für Wer­ner Bau­mann (55) mit Do­nald Trump und As­pi­rin. Die bei­den ken­nen sich schon von ei­nem knapp ein­stün­di­gen Ter­min im Trump-Tower, als Bau­mann und Mons­an­to-CEO Hugh Grant (60) für die Über­nah­me des Saat­gut­her­stel­lers war­ben. Da­mals wie­der­hol­te der Bay­er-CEO sein Ver­spre­chen, in den USA zu in­ves­tie­ren und neue Jobs zu schaf­fen. Wo­für er an­schlie­ßend Lob per Tweet kas­sier­te.