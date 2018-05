John Fl­an­ne­ry (56) ver­such­te sich mit schö­nem Schein durch die Haupt­ver­samm­lung zu mo­geln. Ende April bat Ge­ne­ral Electrics neu­er CEO sei­ne Ak­tio­nä­re in ei­nen ele­gan­ten, in Weiß und Beige ge­hal­te­nen Ku­bus ganz in der Nähe des Flug­ha­fens Pitts­burgh. Die Schwär­me­rei­en sei­nes Vor­gän­gers Jeff Im­melt (62) zur Er­öff­nung des na­gel­neu­en Zen­trums für 3-D-Dru­cker hall­ten noch nach: Man ste­he am Be­ginn ei­ner Tech­no­lo­gie, die „die In­dus­trie­pro­duk­ti­on des 21. Jahr­hun­derts wirk­lich trans­for­mie­ren“ wer­de.