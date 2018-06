Skep­ti­ker ha­ben bei Frank Ap­pel (56) ei­nen schwe­ren Stand – je­den­falls sol­che, die an sei­nen Vor­aus­sa­gen zwei­feln. In klei­nem Kreis er­zählt der Post-Chef schon mal Ge­schich­ten, wie er et­was früh vor­her­ge­sagt habe, aber kei­ner auf ihn hö­ren woll­te. Da­bei äfft er die Zweif­ler nach, lässt sie im Ton­fall der Un­be­darf­ten stau­nen, dass „der Ap­pel“ am Ende recht hat­te. Mer­ke: Man ver­traue sei­nen Pro­gno­sen!