Wer zum reichs­ten Mann Bel­gi­ens will, soll­te ein gut ge­fe­der­tes Auto ha­ben. Denn die Al­lee, die zum Land­sitz des Self­made­mil­li­ar­därs Ba­ron Al­bert Frè­re (92) in Ger­pin­nes führt, eine Fahrt­stun­de süd­lich von Brüs­sel, ist mit Schlag­lö­chern nur so über­sät. Ir­gend­wann kommt man an eine Na­del­baum­he­cke zwi­schen Pap­peln und Ei­chen, die das zwei­stö­cki­ge Her­ren­haus da­hin­ter vor neu­gie­ri­gen Bli­cken schützt.