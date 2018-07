Job-Hop­ping als Chan­ce, re­gel­mä­ßi­ge Aus­schau nach Op­tio­nen auf der an­de­ren Sei­te des Zauns, das ist heu­te eine Selbst­ver­ständ­lich­keit, auch bei Füh­rungs­kräf­ten, die we­ni­ger rou­ti­niert im Ab­schied­neh­men sind als Schei­der. Je­der weiß, dass eine „Le­bens­stel­lung“ al­len­falls noch vom Staat ga­ran­tiert wird. In den Zei­ten des Booms nimmt das Wech­sel­spiel so rich­tig Fahrt auf. Der Um­satz der Head­hun­ter-Bran­che ist in Deutsch­land in den ver­gan­ge­nen zwei Jah­ren um über 20 Pro­zent ge­wach­sen, mehr als dop­pelt so schnell wie das Brut­to­in­lands­pro­dukt. 2017 nah­men die Per­so­nal­be­ra­ter erst­mals über zwei Mil­li­ar­den Euro ein (sie­he Gra­fik „Kopf­geld­re­kord“).